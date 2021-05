Sportitalia - De Laurentiis vuole Allegri, ma occhio alla pista Galtier e non solo

Napoli Calcio - Rino Gattuso è il nuovo allenatore della Fiorentina, quindi esci definitivamente dall’orbita Lazio. Già ieri sera era chiaro che il club viola avrebbe accelerato per chiudere. E ha chiuso. La Lazio aveva messo Gattuso in preventivo soltanto dopo l’incontro di domani con Simone Inzaghi ma Ringhio ha anticipato i tempi. E ora? Domani il vertice tra Lotito e l’allenatore, vedremo se si arriverà a un’intesa dopo un tira e molla incredibile. Altrimenti, la Lazio guarderà altrove (per esempio, Mihajlovic legato al Bologna da un biennale). E il Napoli? De Laurentiis pensa sempre a Max Allegri, malgrado il naufragio della qualificazione Champions. Ma Allegri, come raccontato ieri, è tornato prepotentemente in orbita Juve, a maggior ragione se il Real dovesse mollare definitivamente la presa. In tal caso, il Napoli aspetterebbe l’esito del colloquio Lotito-Inzaghi con Spalletti sempre in lista ma occhio a Galtier che ieri ha ammesso il corteggiamento del club azzurro e che non ha ancora trovato una soluzione con il Lille fresco di titolo.