Sportitalia, Parlato: "Contro il Milan forfait quasi certo di Osimhen, chance per Elmas in mezzo al campo"

Ultime notizie calcio Napoli – Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Contro il Milan Osimhen va verso il forfait, ormai è quasi certo. La tensione è alta in quel di Castel Volturno, con il centro sportivo che è più blindato del solito, anche per le restrizioni legate al Coronavirus. C’è la possibilità di vedere Elmas in mezzo al campo”.