Sportitalia - Consiglio di Lega, 4 partite saltano c'è il dubbio Juve-Napoli: le altre giocano

Alfredo Pedullà scrive sul proprio profilo Twitter, specificando come il consiglio di Lega straordinaria abbia deciso di non rinviare la giornata intera ma soltanto alcune gare. A rischio, comunque, anche Juventus-Napoli, per i tanti positivi nella squadra azzurra. L'Asl, tra l'altro, ha optato anche per la quarantena di Zielinski, Lobotka e Rrahmani che, però, sono a Torino con la squadra:

Il Consiglio di Lega ha deciso di far giocare le gare di domani

Ultime calcio

"Consiglio di Lega: 4 partite saltano, una (Juve-Napoli) con ???, ma con il resto della giornata si va avanti. Anche il derby Asl1-Asl2 non è rischio". La Lega, quindi, ha deciso di non rinviare le partite di domani che si giocheranno regolarmente.

Lorenzo Insigne

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" è intervenuto Fabio Ciciliano, dirigente medico Polizia di Stato, membro e segretario del CTS: