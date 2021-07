Napoli Calcio - Alfredo Pedullà, ai microfoni di Sportitalia, ha rivelato che, in questi giorni, sarebbe arrivata un’offerta al Napoli da 40 milioni di euro per Kalidou Koulibaly rispedita al mittente. In caso di mancata proposta appropriata, il difensore senegalese rinnoverà il contratto.