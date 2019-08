Mario Balotelli ha l’accordo totale con il Brescia, esattamente da ieri sera. Contratto triennale, accordo sulle cifre e felicità dell’attaccante. Ma intanto registriamo la mossa del Flamengo, quasi figlia della disperazione: dopo il naufragio della trattativa con gli intermediari, in serata è arrivato a Montecarlo il CEO del club brasiliano, accompagnato da un dirigente. Lo scopo è quello di incontrare Raiola per provare un rilancio, il primo faccia a faccia diretto dopo tanto fumo. Il Brescia è convinto di avere in tasca il sì definitivo di Balotelli, ma il Flamengo prova una mossa disperata cercando di giocare al rialzo. Lo scrive Alfredo Pedullà sul proprio sito.

Intanto, il club di Cellino ha pubblicato un comunicato sul sito: “Il Brescia Calcio S.p.a. smentisce le notizie di mercato apparse sul Giornale di Brescia e comunica il silenzio stampa della società e del presidente fino alla prossima settimana. L’informativa impropria di queste ore danneggia le azioni di mercato che la società potrebbe concludere e riduce le probabilità di successo di ogni iniziativa”.