Sky - Annullata Sporting Lisbona-Napoli, gli azzurri puntano ad una seduta d'allenamento allo stadio Alvalade

L’amichevole tra Sporting Lisbona e Napoli non si giocherà. Come riporta il giornalista Sky Gianluca Di Marzio sul suo sito il test amichevole in programma questa sera allo stadio Jose Alvalade di Lisbona, non verrà disputato dopo che i tamponi a cui si è sottoposta la rosa dello Sporting hanno dato come esito la positività al Covid-19 di tre calciatori. I giocatori sono tutti asintomatici e già in isolamento. Si è sperato di giocare lo stesso, con il club portoghese che si è immediatamente sottoposto a ulteriori test, ma per evitare ogni tipo di rischio si è preferito annullare la gara.

Stadio Alvalade di Lisbona.

Il Napoli, che è venuto a conoscenza dei tre casi soltanto dopo essere già atterrato a Lisbona, sta cercando di capire in questi minuti si potrà tenere una seduta d'allenamento all'interno dello Stadio Alvalade. Salta così l'ultima amichevole degli azzurri prima dell'inizio del Campionato, domenica a mezzogiorno c'è Parma-Napoli.