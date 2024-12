Spaventoso incidente per Michail Antonio del West Ham: ecco le sue condizioni

Grande apprensione in casa West Ham per le condizioni del calciatore Michail Antonio. L'attaccante è stato infatti coinvolto in uno spaventoso incidente d'auto nella contea dell'Essex, a nord-est di Londra, ed è stato trasportato in ospedale in elicottero. A dare conferma della notizia, che aveva cominciato a circolare sui social, è stato lo stesso club londinese: "Il West Ham United può confermare che l'attaccante Michail Antonio è rimasto coinvolto oggi in un incidente stradale - la nota ufficiale -. In questo momento i pensieri e le preghiere di tutto il Club sono rivolti a Michail, alla sua famiglia e ai suoi amici. Il Club pubblicherà un aggiornamento a tempo debito".

Successivamente è arrivato l'aggiornamento sulle condizioni del calciatore, che ha fatto tirare un sospiro di sollievo: "Il West Ham United può confermare che Michail Antonio è in condizioni stabili a seguito dell'incidente stradale occorso questo pomeriggio nella zona dell'Essex. Michail è cosciente e comunicante e attualmente si trova sotto stretta sorveglianza presso un ospedale del centro di Londra. In questo momento difficile, chiediamo gentilmente a tutti di rispettare la privacy di Michail e della sua famiglia. Il Club non rilascerà ulteriori dichiarazioni questa sera, ma pubblicherà un ulteriore aggiornamento a tempo debito".