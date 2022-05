CN24 - Spalletti raduna squadra, dipendenti e collaboratori SSC Napoli per un momento di condivisione importante

"Siamo l’unica squadra italiana a partecipare alle competizioni europee per il 13° anno consecutivo! Siamo in Champions League!".

Napoli in Champions, il gesto di Spalletti oggi a Castel Volturno

Questo il tweet col petto gonfio d'orgoglio da parte della SSC Napoli, pubblicato subito dopo la certezza aritmetica del ritorno in Champions League. Che a detta del presidente De Laurentiis era l'obiettivo stagionale e imprescindibile per il futuro prossimo del club ad alti livelli.

Spalletti Napoli

Nonostante ci siano state, nell'arco della stagione, diverse opportunità di sognare in grande e competere con le squadre del nord per la vittoria dello Scudetto, con ammissione pubblica da parte anche della guida tecnica della squadra, nella giornata di oggi, al termine della seduta d'allenamento all’Ssc Napoli Konami Training Center, l'allenatore Luciano Spalletti ha riunito il gruppo squadra e tutti i dipendenti e collaboratori del club azzurro per condividere la soddisfazione per l’obiettivo raggiunto della qualificazione in Champions League, ringraziando ognuno per il contributo fornito nelle loro diverse mansioni ai fini del raggiungimento dell'obiettivo fissato ad inizio stagione. Un gesto molto gradito e per niente scontato, che simboleggia unione e basi solide per il futuro della squadra.