Ultime notizie calcio - A dir poco clamoroso quanto accaduto a Ferrara. Stando a quanto riportato ed immortalato da Tuttomercatoweb, infatti, i tifosi della SPAL, per usare un eufemismo, non hanno gradito la retrocessione in Serie B ed hanno esposto uno striscione a dir poco eloquente all'esterno del centro sportivo: "Via i porci da Ferrara”. Per di più, vicino allo striscione c'era anche una testa di maiale.