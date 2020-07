Spal, caos contratti risolto: tutti confermati fino ad agosto, anche Petagna

Ultime calcio Napoli - La SPAL non molla e vuole provare a raggiungere la salvezza. Da Petagna a Bonifazi, passando per Cionek, Floccari e tanti altri. I contratti in scadenza al 30 giugno erano: Jacopo Sala , Mirko Valdifiori, Ervin Zukanovic, Thiago Cionek, Felipe, Sergio Floccari, Demba Thiam (tutti rinnovati fino al 31 agosto). In prestito: Federico Di Francesco, Kevin Bonifazi, Marco D’Alessandro, Nenad Tomovic, Lucas Castro, Arkadiusz Reca, Etrit Berisha, Bryan Dabo, Karlo Letica, Andrea Petagna, Alberto Cerri (tutti confermati fino al 31 agosto).

