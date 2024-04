Spagna, Rubiales nei guai: arrestato in aeroporto con l'accusa di corruzione

L’ex presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales è stato arrestato e poi rilasciato dalla Guardia Civil, che lo ha prelevato all’arrivo all’aeroporto di Madrid, proveniente dalla Repubblica Dominicana. Gli sono state notificate le imputazioni per i reati di presunta corruzione, amministrazione sleale e riciclaggio.

Lo riporta il Corriere della Sera oggi in edicola. Nel mirino degli inquirenti i contratti chiusi dalla Federcalcio negli ultimi 5 anni, durante la sua presidenza, incluso quello per il trasferimento della Supercoppa in Arabia Saudita: secondo la Guardia Civil ci sarebbe un sistema di società strumentali per occultare tangenti su appalti milionari.

Rubiales, già nella bufera per il bacio alla calciatrice Hermoso durante la premiazione dei Mondiali vinti dalla Spagna, è stato interrogato per due ore direttamente in aeroporto: si è avvalso della facoltà di non rispondere. È stato quindi rilasciato in attesa di comparire davanti alla giudice.