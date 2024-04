Soulè in mezzo ai tifosi napoletani: "Vieni al Napoli?", lui risponde così | VIDEO

Napoli-Frosinone 2-2, pareggio allo stadio Maradona. Oggi in campo sia Cheddira - di proprietà del Napoli - che Soulè, attaccante della Juventus che piace tanto al Napoli in vista della prossima stagione.

Matias Soulè si è intrattenuto con i tifosi napoletani a fine partita, a due passi dallo stadio Diego Armando Maradona. I napoletani ne hanno approfittato per scattare una foto ricordo e chiedergli se verrà a giocare a Napoli la prossima stagione. Divertito e imbarazzato, Soulé si è limitato a stare al gioco e rispondere "Non lo so".

