Sorpresa Spalletti, è successo all’arrivo a Torino coi tifosi! | VIDEO CN24

Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli è arrivato in Piemonte, dove domani alle ore 15:00 allo stadio Olimpico si gioca Torino-Napoli, prossima partita del campionato italiano di calcio di Serie A.

Spalletti a Torino

Arrivo Napoli a Torino: Spalletti si ferma coi tifosi

Come testimoniato dal nostro inviato Marco Lombardi, la SSC Napoli è arrivata a Torino, nell'hotel dove alloggerà questa notte in ritiro: l'albergo che ospita il Napoli è Air Palace Hotel. Tantissimo entusiasmo da parte dei tifosi partenopei presenti a Torino, con più di 150 tifosi presenti a sostenere e caricare la squadra.

Disponibile come sempre Luciano Spalletti che è arrivato in auto qualche minuto dopo il pullman e si è fermato coi tifosi per selfie e autografi, poi la ressa che ha costretto al rientro in albergo del tecnico dei partenopei. Clicca su play per guardare il video di CalcioNapoli24: