Notizie Napoli - Sorpresa al Maradona dopo Napoli-Udinese: diversi giocatori del club friulano sono usciti all’esterno per salutare alcuni amici e si sono concessi ad alcuni tifosi per fare foto. Sì è trattato di Pafundi, Payero, Iker Bravo e Sava. Clicca su play per guardare il video: