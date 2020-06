Sorella Gattuso morta a Varese, il cordoglio a Ringhio di Ciro Venerato

Una tragica notizia ha funestato il giorno festivo a Castel Volturno. È scomparsa la sorella di Rino Gattuso. A confermarlo a CN24 è il collega di Rai Sport Ciro Venerato: "Era malata da tempo. Dopo la gara con la Samp Rino corse al capezzale della sorella. Era in coma al nosocomio di Varese. Una gravissima forma di diabete si è purtroppo rivelata fatale. Mai come in questo momento tutti i napoletani dovranno stringersi intorno a ringhio. Manifestandogli affetto e solidarietà. Lo merita per mille motivi. Partecipo emotivamente a questo gravissimo lutto conoscendo il forte legame tra i due. Un abbraccio anche alla moglie Monica. Suo punto di forza emotivo".