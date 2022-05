SSC Napoli precisa: "Gli account social Osimhen sono gestiti esclusivamente da lui"

La SSC Napoli ha diramato una precisazione ufficiale, tramite il proprio profilo di Twitter, sull'attaccante nigeriano Victor Osimhen.

SSC Napoli, precisazione sui social Osimhen

"Ci teniamo a precisare che gli account social di Victor Osimhen sono gestiti esclusivamente dal giocatore stesso"

Osimhen ed i social, un tema sempre molto discusso a Napoli che, in diverse occasioni l'ha visto protagonista di episodi anche non proprio positivi. Ormai tutti sanno che l'attaccante nigeriano del Napoli gestisce i suoi social network in maniera piuttosto creativa, pubblicando meme e frasi motivazionali e, qualche volte, anche rispondendo a muso duro a qualche tifoso maleducato.

Osimhen Napoli social

Il Napoli ha le password di Osimhen?

L'edizione odierna di Repubblica, aveva rivelato che il Napoli, nel contratto firmato dal nigeriano con il club di De Laurentiis, avrebbe inserito una clausola particolare, che riguarda proprio il rapporto con i social network. Stando alla notizia pubblicata da Repubblica, il Napoli avrebbe le password social di Osimhen.

Il centravanti nigeriano, al momento della firma, s’è impegnato a fornire le chiavi d’accesso dei propri profili social, cedendo al club il diritto di accedervi. Da quel giorno, nessun aspetto della vita pubblica del giocatore gli appartiene più".

Osimhen smentisce

L'attaccante, però, sul proprio profilo Twitter ha smentito categoricamente questa ipotesi. Secondo quanto riferisce Osimhen, il Napoli non ha le passowrd dei suoi social. Il nigeriano è stato molto chiaro e su Twitter ha scritto senza giri di parole: "Sono notizie false! Dicono che il Napoli abbia le mie password, dicono che il Napoli mi aiuti a decidere cosa postare, come se fossi un ragazzino che va ancora all'asilo".