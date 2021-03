Smentite le dichiarazioni di Osimhen: non ha mai commentato lo scontro con Mancini in Roma-Napoli

Ultimissime notizie Napoli. Smentite le dichiarazioni di stamattina di Victor Osimhen: l'attaccante del Napoli non ha commentato lo scontro in campo con Mancini durante Roma-Napoli. Le parole di Osimhen erano state pubblicate dalla testata giornalistica Omasport, diretta dal giornalista Oma Akatugba, noto per essere un amico di Osimhen; tuttavia è stato lo stesso Oma Akatugba a smentire la veridicità delle parole del giocatore nigeriano.

Smentite le dichiarazioni di Osimhen su Mancini

Queste le presunte parole di Osimhen che sono state smentite: "Mancini è stato duro con me due volte. Gliel'ho detto, ma lui ha negato di avere fatto qualcosa. Questo mi ha fatto arrabbiare davvero tanto". Osimhen non ha mai dichiarato niente del genere. Omasport ha spiegato che si è trattato di un errore e che queste parole non sono attribuili all'attaccante del Napoli.