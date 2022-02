Arriva una brutta tegola per l'Atalanta, la stagione di Duvan Zapata può considerarsi finita.

Ultime calcio

Stagione finita per Zapata

Il colombiano con o senza operazione, dovrà restare fermo fino al termine del campionato. Zapata vuole evitare l'intervento ma ci vogliono dalle 8 alle 10 settimane per smaltire il suo problema fisico, più altre due per tornare in forma. I due nomi accostati all'Atalanta, per sostituirlo, sono quelli di Diego Costa e Graziano Pellé, come riporta Sky Sport.