Sky - Torino-Napoli, le probabili scelte di Spalletti: Lozano e Mertens ancora dal 1'

Il Napoli di Luciano Spalletti sarà ospite in casa del Torino sabato 7 maggio per la 36ª giornata di Serie A. Calcio d'inizio alle ore 15 dallo Stadio Olimpico di Torino. Come riporta il sito di Gianluca Di Marzio, il Napoli dovrebbe presentarsi a Torino con il suo classico 4-2-3-1: in porta ci sarà David Ospina. Davanti a lui, la linea difensiva a 4 sarà composta da Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Kalidou Koulibaly e Mario Rui. Dubbio in mediana per Spalletti: Fabian Ruiz e Lobotka si contendono infatti una maglia da titolare al fianco di Anguissa. Sulla trequarti dovrebbe trovare spazio ancora una volta Dries Mertens: al suo fianco Lorenzo Insigne e Hirving Lozano, davanti Victor Osimhen.

Victor Osimhen

La probabile formazione

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen.