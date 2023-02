SKY - Spezia-Napoli, la formazione di Spalletti per domenica: Lozano verso la conferma

Napoli Calcio - Destinazione La Spezia per proseguire la marcia vincente. E’ questo l’obiettivo del Napoli di Luciano Spalletti impegnatonel lunch match del prossimo turno. Come riporta SkySport, il tecnico dovrebbe confermare la squadra che ha battuto la Roma al Maradona.

Spezia-Napoli, la formazione di Spalletti

Il che significa che in porta ci sarà ovviamente Meret con Rrahmani-Kim al centro e Di Lorenzo da una parte e Mario Rui dall'altra. In mediana ci sarà Lobotka in cabina di regia con Anguissa a destra e Zielinski dall'altra parte. Tridente confermato in attacco: Lozano-Osimhen-Kvaratskhelia.