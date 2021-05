Sky - Spezia, domani l'incontro con Italiano: sul tecnico il Verona ed altri due club di A

Ultime notizie calcio Napoli - Stando a quanto raccontato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, per domani è previsto un incontro tra Vincenzo Italiano e lo Spezia per discutere il rinnovo e per programmare il futuro. Il contratto di Italiano è in scadenza nel 2022 ed ha una clausola per liberarsi a 800mila euro. Sul tecnico c'era anche il Napoli prima dell'affondo decisivo per Luciano Spalletti, ma ora rappresenta la prima scelta per l'Hellas Verona, senza dimenticare ovviamente la Sampdoria ed il Sassuolo.

