Sky - Spalletti ct, si delinea il nuovo staff: probabile l'inserimento di due ex Napoli

Si sta delineando anche quello che sarà lo staff tecnico di Luciano Spalletti alla guida dell'Italia.

E' molto probabile che nel team di lavoro del nuovo ct ci siano due ex Napoli

"La definizione dello staff Così come era stato previsto per Mancini, Spalletti dovrebbe conservare anche il ruolo di coordinatore delle due principali Under, 21 e 20, mentre si dovrà definire nel dettaglio la composizione dello staff dell’allenatore, nel quale dovrebbero esserci i fidati Marco Domenichini, suo vice, il preparatore atletico Francesco Sinatti, e un assistente tecnico fra Daniele Baldini e Alessandro Pane, o forse entrambi".