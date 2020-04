Sky - Nove club di Serie A hanno centri per ospitare i ritiri, Napoli già pronto a partire

Ultime notizie calcio Napoli - Si sta profilando sempre più l'idea di andare in ritiro per permettere alle squadre di tornare in campo e di evitare il contagio anche di un solo elemento della squadra che potrebbe rendere vano il tentativo di ripartire. Stando a quanto riportato da Sky Sport, sono nove le squadre che già allo stato attuale delle cose sarebbero pronti a sostenere un ritiro, avendone la struttura adatta. Si tratta di Inter, Milan, Atalanta, Juventus, Parma, Roma, Lazio, Cagliari ed ovviamente del Napoli, che dunque è attrezzato anche per affrontare questa eventualità, dal momento che allo stato attuale delel cose non ci sono certezze assolute.

Ritiro SSC Napoli