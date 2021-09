Sky - Rientro Ospina, il Napoli sta organizzando un charter intercontinentale

Calcio Napoli - Corsa contro il tempo per permettere a David Ospina, impegnato giovedì sera in Colombia (venerdì, nella notte italiana) contro il Cile, di giocare contro la Juventus sabato 11 settembre. Il giornalista Sky, Massimo Ugolini ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 del piano di rientro in Italia del portiere colombiano: "Il Napoli sta cercando di organizzare un charter intercontinentale, su cui potrebbero trovare posto anche i calciatori cileni della Serie A impegnati nella sfida contro la Colombia. Consentirebbe ad Ospina di arrivare al più tardi venerdì pomeriggio".