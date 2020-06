Ultime calcio Napoli - Il Napoli lavora per il dopo Callejon, visto che non c'è un accordo per l'espensione del contratto in scadenza, e si pensa a Cengiz Under della Roma. Lo riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport, sottolineando che l'esterno classe '97 è in uscita dal club giallorosso e gli azzurri ci provano.

Under

Confermata, quindi, la nostra esclusiva. Vi parlammo della richiesta di informazioni del club azzurro con la Roma, proprio guardando al futuro prossimo senza Callejon.