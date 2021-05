Ultime notizie calcio Napoli - Allo stato attuale delle cose, a quanto pare, il principale candidato per la panchina del Napoli è Luciano Spalletti, pronto a rilanciarsi in Serie A. Stando a quanto raccontato da Sky Sport, però, quello dell'ex Roma non è l'unica opzione per gli azzurri. Si valutano, in tal senso, i nomi di Cristophe Galtier del Lille e di Vincenzo Italiano, attualmente invece alla guida dello Spezia.

