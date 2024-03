Sky - Napoli, nessun allarme Osimhen: contro il Torino ci sarà, rientra anche Ngonge!

Ultime notizie SSC Napoli - Situazione infortunati in casa Napoli in vista dei prossimi impegni contro il Torino, con Victor Osimhen che oggi ha lavorato soltanto in palestra. Arrivano le ultime dall'infermeria da Sk Sport:

"Sulla strada del recupero Ngonge che oggi ha svolto parte della seduta in gruppo e dovrebbe essere a disposizione di Calzona per il Torino. Assente dall'allenamento Osimhen che è rimasto in palestra. Nessun allarme però per il nigeriano. Da monitorare la situazione di Rrahmani, da valutare giorno dopo giorno: è alle prese con un fastidio muscolare. Fuori causa ancora Cajuste".

Infortunio Osimhen: nessuna preoccupazione

Sull'infortunio di Victor Osimhen, il giornalista Massimo Ugolini spiega:

"Oggi non si è allenato Osimhen, ma nessun allarme. Il giocatore sta bene, è solo molto molto stanco. Arrivato dal tour de force in Coppa d’Africa, è sceso subito in campo dando tanto in termine di impegno e soprattutto di gol e quindi va gestito. Una giornata di riposo per il nigeriano, deciderà Calzona se schierarlo dal primo minuto contro il Torino. In questo momento non c’è nessuna preoccupazione, nessun infortunio ma solo una gestione di un giocatore importantissimo pensando al prossimo impegno e anche alla sfida in Champions col Barcellona".