Sky, Marchetti: "Napoli in crisi, ADL lascia lo stadio furioso: il futuro può dipendere dalla Juve..."

Napoli Calcio - Luca Marchetti scrive nel suo editoriale per Tuttomercatoweb:

Marchetti

"Sarà l’Atalanta a sfidare la Juventus in finale di coppa Italia e lo fa con merito. Potendosi giocare, ancora una volta, la possibilità di suggellare un periodo di risultati e gioco straordinari con un trofeo. Ed è un particolare importante. Non vincerla non sminuirebbe quanto di fatto da società, allenatore e squadra, ma la coppa certificherebbe nella bacheca la storia che ora sta scrivendo la società nerazzurra. In coppa ha messo in difficoltà il Napoli, ma soprattutto ha messo in difficoltà Gattuso. E ora riprendono le considerazioni sul suo futuro: Gattuso sì, Gattuso no. I numeri, purtroppo per lui e per i tifosi del Napoli, sono impietosi. Il Napoli ha rallentato, ha frenato. Fino a dicembre aveva una media Champions, ora siamo a 1,50 circa. Con le ultime sette partite condite da 4 sconfitte. E le uniche due vittorie sono arrivate con lo Spezia in coppa Italia e con il Parma in campionato. Poco, sicuramente. Ma abbastanza per giustificare la rabbia del presidente De Laurentiis, che è uscito dallo stadio furioso. Ora dipende dalla partita contro la Juventus il futuro di Rino? Non è da escludere, visto che comunque il Napoli avrebbe dovuto dare una reazione dopo la fiducia confermata qualche settimana fa. Gli allenatori dipendono dai risultati e i risultati ora non ci sono. Affidarsi a una partita non è mai un buon segno e non può essere una sola partita a determinare il destino di un allenatore. Ma le frizioni hanno radici profonde".