Sky, Marchetti: "Il Napoli ha preso Amrabat per giugno. La pista Torreira solo ad una condizione"

Ultime notizie calcio Napoli - L'editoriale di Luca Marchetti su TMW: "Con la virata al 433 di Gattuso è presumibile ritenere che un giocatore, davanti alla difesa, serva. Uno che sappia dettare i tempi. Uno alla Torreira, con il quale però ancora non si è approfondita la questione. Anche in questo caso il Napoli preferirebbe il prestito, ma non disdegna in assoluto l’investimento: come per Berge e Amrabat (addirittura preso per la prossima stagione). Ma anche a Napoli, Gattuso o non Gattuso,sono pronti ad intervenire. Soprattutto in vista della prossima stagione: bisogna chiarire molti punti. Gli stessi che hanno portato all’allontanamento di Ancelotti. E la domanda è sempre la stessa: questo gruppo è a fine ciclo? Le risposte le darà anche il finale di stagione. La vicenda Ibra ancora non si è sbloccata. Aveva detto - lui stesso - che nella prima metà di dicembre ci sarebbe stata una risposta. Non è arrivata. Anzi, la situazione pare allentarsi giorno dopo giorno. Il Bologna si è sfilato, dicendo che Ibra aveva scelto altre avventure professionali, il Napoli - per bocca di De Laurentiis - non è più così caldo. Lato Milan non tornano i conti e non regna ottimismo, ma la pista non è tramontata. Come non è tramontata quella di Todibo, uno degli obiettivi per rinforzare la squadra a gennaio. Lui e un attaccante, Ibra o meno"