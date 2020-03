Sky - Le ultime sull'11 anti Napoli dell'Inter: Eriksen in panchina, un solo dubbio in difesa

Ultime notizie calcio Napoli - Giovedì Inter e Napoli si affronteranno al San Paolo in una sfida decisiva per quelle che sono le ambizioni di questi due club dal momento che in palio c'è l'accesso alla finalissima di Coppa Italia. Il risultato, nella semifinale d'andata disputatasi a San Siro, ha sorriso al Napoli, che è riuscito ad imporsi in trasferta per 1-0 portando a casa un punteggio a dir poco positivo in vista del ritorno. Per ribaltare il tutto e approfittando anche della sosta forzata a cui è stata sottoposta la sua squadra in virtù dell'allarme Coronavirus, Antonio Conte si affiderà alla formazione tipo. Tornerà tra i pali Samir Handanovic, mentre in difesa l'unico dubbio è tra Godin e D'Ambrosio: solo uno dei due scenderà in campo accanto a Skriniar e de Vrij. Si va verso un centrocampo, invece, composto da Barella, Brozovic e Vecino, con Eriksen che dunque probabilmente partirà ancora dalla panchina.

Conte e Gattuso Napoli Inter