Sky - Lazio-Napoli, Zielinski fuori rosa o in campo? Spunta una novità da Castel Volturno

Ultime news calcio Napoli - Francesco Modugno, inviato a Castel Volturno, ha commentato le ultime notizie di casa Napoli ai microfoni di Sky Sport 24:

"Da registrare sicuramente la disponibilità che molti giocatori stanno dando a Mazzarri: chi in pieno mercato come Ostigard, chi è ai margini da un po' della rosa come Demme che addirittura potrebbe finire fuori dalla lista dei 25 della Serie A. E poi anche la disponibilità di Zielinski al tecnico, sul quale continuamente ci si interroga sulla sua condizione psico-fisica, considerando le pressioni e la situazione contrattuale. Ma questi giocatori hanno dato grande disponibilità ad esserci contro la Lazio, vista l'emergenza. C'è stato oggi De Laurentiis a Castel Volturno: l'attenzione al particolare, all'organizzazione degli allenamenti, è un momento dove tutti stanno cercando di fare il massimo".