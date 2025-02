Sky - Lazio-Napoli, rivoluzione Conte: pronto il cambio modulo! Scelto il sostituto di Neres

Notizie Napoli calcio - Sabato alle 18 andrà in scena Lazio-Napoli, gara valida per la 25^ giornata del campionato di Serie A. Mister Conte deve fare fronte alle assenze: ad Olivera e Spinazzola si è aggiunto anche Neres, che resterà ai box per un mesetto.

Lazio-Napoli, Conte cambia modulo

Secondo quanto riportato da Francesco Modugno, inviato di Sky Sport, il Napoli potrebbe presentarsi all'Olimpico con un nuovo sistema di gioco: