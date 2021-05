Ultimissime notizie calcio - Il nome più caldo per la panchina della Lazio è senza ombra di dubbio quello di Maurizio Sarri. Stando a quanto raccontato sul proprio profilo Twitter da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, il ds biancoceleste Igli Tare ha fatto un blitz questa sera a casa di Maurizio Sarri per cercare di chiudere nel minor tempo possibile per il nuovo allenatore dei capitolini.