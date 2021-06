Napoli Calcio - Nella lista di Gattuso in vista della prossima stagione non può non figurare uno dei fedelissimi del tecnico calabrese, Tiemouè Bakayoko. Gattuso sarebbe lieto di riabbracciare il centrocampista allenato sia al Milan che al Napoli e il club toscano è interessato al giocatore. Sicuramente però Bakayoko lascerà nuovamente il Chelsea. L'altro obiettivo per il centrocampo viola resta Sergio Oliveira. A riportarlo è il giornalista Sky Fabrizio Romano.