Sky - Inter: rientra l'allarme per l'infortunio di Brozovic, le condizioni

Serie A - Arrivano le ultime da Sky Sport sulle condizioni di Marcelo Brozovic che dopo i Mondiali con la Croazia ha spaventato l'Inter in vista della ripresa della stagione della partita Inter-Napoli del prossimo 4 gennaio.

Inter: le condizioni di Brozovic

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, lo staff medico dell'Inter è in contatto costante con la Nazionale croata per le condizioni di Brozovic. Gli ultimi contatti ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai nerazzurri. Rientrato l'allarme riguardo un possibile problema muscolare. Da valutare se Brozovic giocherà la partita per il terzo e quarto posto del Mondiale.