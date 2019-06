Sky - Il Palermo non ha consegnato l'iscrizione al campionato di Serie B! Caos in Sicilia

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione “Calciomercato – L’originale”. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Alla Lega di Serie B non è arrivata l'iscrizione al campionato di categoria del Palermo che, dunque, non potrà prendere parte al campionato cadetto nella prossima stagione. Manca solo l'ufficialità ma a quanto pare non c'è più nulla da fare dal momento che il termine ultimo era la mezzanotte. La situazione all'esterno dello stadio Barbera è davvero molto delicata. Il presidente del Palermo ha dichiarato di aver consegnato la fideiussione mentre dalla Lega confermano che non è arrivato nulla”.