"Il Barcellona esonera Valverde e sceglie Quique Setien: 2 anni e mezzo di contratto per l’ex allenatore del Real Betis, in arrivo tra poche ore per la firma". Così su Twitter Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, con questa notizia che inevitabilmente coinvolge anche il Napoli che affronterà i catalani in una doppia sfida valevole per gli ottavi di Champions League.