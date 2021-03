Ultimissime calcio Napoli - Intorno alle 14.30 Faouzi Ghoulam è stato operato dopo la rottura del legamento crociato rimediata ieri nella partita di campionato contro il Bologna. Stando a quanto riportato da Sky Sport, pur essendo triste e sconcertato per questo ennesimo KO, l'algerino ha preso con filosofia lo stop dal momento che non è la prima volta che fa i conti nella sua carriera con dei problemi fisici piuttosto seri, ma resta ferma in lui la voglia di tornare in campo.