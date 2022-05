SKY - Ecco la probabile formazione del Napoli di Spalletti anti-Genoa: l'undici iniziale

Ultime notizie calcio Napoli - Luciano Spalletti deve ancora risolvere qualche dubbio di formazione: l'allenatore toscano, infatti, potrebbe decidere di schierarsi diversamente in base al ballottaggio Mertens-Lobotka: se dovesse spuntarla il belga si andrebbe verso il solito 4-2-3-1, con Fabian e Anguissa in media e il trio di trequarti Lozano-Mertens-Insigne alle spalle di Osimhen.

Probabile formazione Napoli-Genoa

Quale sarà la formazione del Napoli contro il Genoa? Se non sarà 4-2-3-1 con Mertens, secondo il sito di Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, vi è una seconda possibilità:

"In caso contrario Lobotka formerebbe un centrocampo a 3 con lo spagnolo e il camerunense con il tridente offensivo formato da Lozano sulla destra, Insigne sulla sinistra e Osimhen come punta centrale".

Ma al momento è forte la possibilità che si resti col 4-2-3-1:

Napoli (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Anguissa; Lozano, Mertens, Insigne, Osimhen.

Napoli, niente rifinitura

Intanto, niente rifinitura per il Napoli. Domani c’è il Giro d’Italia, Napoli si ferma. E il Napoli anche: l'ottava tappa del Giro ha cambiato i piani della squadra di Spalletti, che non svolgerà la consueta rifinitura del giorno prima, a poche ore dalla gara con il Genoa in programma domenica alle 15:00. Molti giocatori azzurri, abitando tra il centro e Posillipo, sarebbero impossibilitati a raggiungere il centro d’allenamento. Lo comunica la SSC Napoli: