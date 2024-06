Sky - Di Lorenzo in conferenza: non sfuggirà alle domande, avrà rispetto per Conte e il Napoli

Ultime notizie SSC Napoli - L'inviato di Sky Sport a Napoli, Francesco Modugno, ha parlato della questione Di Lorenzo a Sky Sport 24. Oggi il capitano del Napoli sarà in conferenza con Spalletti dal ritiro dell’Italia in Germania: sabato c’è l’esordio italiano a Euro2024 contro l'Albania.

Alle 13 Di Lorenzo sarà in conferenza con il commissario tecnico dell’Italia Luciano Spalletti, questo quanto raccontato da Modugno a Sky Sport:

"Di Lorenzo in conferenza risponderà ? Di Lorenzo è un capitano, intelligente, maturo. Penso che con l’ufficio stampa, un po’ la risposta l’avrà preparata. Non penso tenda a sfuggire alle domande. Vive da un po’ questo senso di disagio, di frustrazione. Qui si chiacchera tanto, forse anche troppo. Avrà rispetto per il Napoli e verso Conte che ha una posizione chiarissima".