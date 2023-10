Sky - De Laurentiis è arrivato a Castel Volturno: incontro con Garcia e squadra, la decisione!

Ultime notizie SSC Napoli - Il presidente Aurelio De Laurentiis è arrivato nel centro sportivo della squadra, per incontrare Rudi Garcia e i giocatori. A raccontarlo è Sky Sport. Perché adesso De Laurentiis è intenzionato a proseguire il rapporto con l'allenatore francese - nonostante il deludente avvio di stagione - dopo il 'no' di Antonio Conte. Ecco gli aggiornamenti dall'inviato Francesco Modugno a Sky Sport 24:

"Quella riflessione profonda, ampia e totale per trovare una soluzione, quella soluzione sembrava esser trovata in Antonio Conte: vecchio pallino di De Laurentiis, cercato già dopo Sarri nel 2018. Da lì questo rapporto che va avanti da anni, De Laurentiis pensava fosse lui l'uomo giusto. Ma non è accaduto: il Napoli è pronto a rinnovare la fiducia in Rudi Garcia, non c'è un piano B dietro Conte. Si va avanti con Garcia. Ci sarà lui a Verona. Sicuramente è un momento difficile, totale, perciò c'è qui De Laurentiis a Castel Volturno per esprimere sostegno e dare aiuto. Per questo il presidente ha allertato e convocato ieri tutti i leader, a cominciare da Di Lorenzo. Per sostenere la causa Garcia, al momento. Doppia seduta oggi, nonostante l'assenza dei 12 nazionali: primo allenamento stamattina, è arrivato De Laurentiis e adesso sono tutti negli spogliatoi e nelle stanze del centro sportivo. Si metteranno alla ricerca di situazioni".