Sky - Conte ha voluto che stamattina tutto il Napoli si allenasse: anche De Laurentiis a Castel Volturno

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte all'indomani di Napoli-Udinese 1-1:



"Napoli stanco? Non so, dovremmo chiederlo ai giocatori. Intanto stamattina sono scesi in campo, Conte ha voluto che stamattina si ritrovassero tutti a Castel Volturno. Questa è una squadra che lavora con criteri scientifici e conoscenze e metodo. Approfittando di una gestione di sicuro meno stressante di quelle a cui il calcio di oggi a certi livelli ci ha abituato. Giocare una partita a settimana consente sicuramente di avere una cura e di poter impostare un certo tipo di lavoro.



Può starci un calo fisiologico e nervoso, una stagione è fatta di così tante situazioni e tante cose. Magari qualcuno non vive il momento migliore in termini di brillantezza. Al netto di una prestazione sotto tono di ieri, prendi quel gol dopo un errore di comunicazione, con un tiro che poche volte ho visto. Ieri comunque però hai espresso poco rispetto al potenziale.



De Laurentiis a Castel Volturno? Magari si è trattato di una visita legata a situazioni legate al nuovo centro sportivo".