Sky - Champions League, nuova ipotesi: final four in Germania! Ecco tutte le date

Ultime notizie calcio - E' un crocevia fondamentale per il calcio italiano, che ha deciso di riaprire i battenti il 20 giugno e di porre fine, in questo modo, alla sospensione legata al Coronavirus. E' tempo di date e di nuove indicazioni, dunque, anche per quanto riguarda la Champions League. Da tempo, infatti, si parla di una final four ad Istanbul per accorciare i tempi ma Alessandro Alciato, giornalista di Sky Sport, sul proprio profilo Twitter dà indicazioni che potrebbero cambiare questo orizzonte. Sarebbe confermata, infatti, l'ipotesi delle final four ma le gare si disputeranno in Germania e non più in Turchia:

"Serie A: 20 giugno. Serie B: 20 giugno. Semifinali Coppa Italia: 13 e 14 giugno. Finale Coppa Italia: 17 giugno. In Champions, ipotesi Final Four in Germania".

Ulteriori dettagli, poi, vengono dati sul sito di Sky Sport: il 7 e l'8 agosto si giocherà il ritorno degli ottavi mancanti (tra cui Barcellona-Napoli e Juventus-Lione), il 13 ed il 14 i quarti in gara secca ed in campo neutro prima poi, per l'appunto, della final four.