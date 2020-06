Sky - Champions ed Europa League, sì dell'UEFA alle final eight con sede unica: le date

Notizie Calcio Napoli - Champions League ed Europa League, arrivano dei verdetti quasi ufficiali dal Comitato Esecutivo.

Champions, ok alle final eight

Secondo quanto infatti riferisce SkySport, l'UEFA ha dato il via libera per una doppia final eight per i due tornei. La sede per quanto riguarda la massima competizione sarebbe Lisbona, mentre l'ex Coppa Uefa si disputerebbe in Germania tra varie località differenti. La Supercoppa europea, invece, si disputeràa Budepest. Ora si attende l'ufficialità. La Champions si giocherebbe tra 12 e il 23 agosto, l'Europa League invece tra il 10 e il 21.