Siviglia, quattro giocatori violano le regole di quarantena: party in giardino per Banega e compagni [FOTO]

Ultime Calcio - Ocampos, Mudo Vázquez, De Jong e Ever Banega, giocatori del Siviglia, hanno violato le rigide norme di quarantena in Spagna. I quattro in compagnia delle compagne e di alcuni amici hanno dato vita a un vero e proprio party in giardino violando tutte le regole di sicurezza. Il tutto, ancora più paradossale, è testimoniato da alcune foto postate sui social dalla moglie di Banega che poco dopo ha provveduto a cancellare il tutto.

La cosa, però non è sfuggita ai follower e le foto sono diventate virali suscitando l'indignazione di tanti spagnoli e non. I giocatori in questione, rischiano una salata multa del club ma anche e soprattutto, duri provvedimenti da parte delle autorità sanitarie.

Guarda le foto in allegato!