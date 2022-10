Mathias Olivera, terzino del Napoli, ha pubblicato un post su Instagram dove ha festeggiato il suo primo gol in maglia azzurra contro la Cremonese con una dedica speciale: "Per te nonna, non ti dimentichiamo".

Spiegato dunque il significato della sua esultanza con quel gesto criptico alla telecamera dopo il 4-1 siglato contro la Cremonese. Clicca su foto allegate per vedere: