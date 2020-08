Ultime calcio Napoli - "Si ricomincia", a scriverlo è Lorenzo Insigne in una Instagram stories, mostrandosi in compagnia della moglie e col suo personal trainer dopo una sessione di allenamento. Il capitano vuole essere al top per l’inizio del ritiro di Castel di Sangro, del 24 agosto.

