"Si è parlato tanto di possesso palla", Spalletti risponde a Caressa e scoppia a ridere | VIDEO

Serie A TIM - Nella giornata di ieri vi abbiamo proposto la conferenza stampa della vigilia di Napoli-Lazio, con le parole dell'allenatore dei partenopei, Luciano Spalletti, direttamente dall'SSC Napoli - Konami Training Center di Castel Volturno.

E proprio in apertura, Luciano Spalletti ha punzecchiato il discorso fatto da Fabio Caressa in studio a Sky Calcio Club sul possesso palla con una risatina non passata inosservata:

"Il possesso palla sì o no è stato un tema dell'ultimo periodo", poi è scoppiato a ridere. E tornando serio ha detto la sua:

"Sarri ha delle cose che sono simili, ci piace andare in tuta, metto gli scarpetti a 13 tacchetti, abbiamo l'idea di voler fare la partita e comandare il gioco attraverso un tema trattato ultimamente come il possesso palla. Noi con il possesso palla palla abbiamo la possibilità di decidere dove giocare la partita, poi è chiaro che è fondamentale saper alternare ritmi e dimensioni del possesso palla. Bisogna saper alternare il possesso palla ed il gioco verticale, se vengono a prenderti devono avere dimensioni di squadra per non farsi prendere dietro la linea".

