Caressa zittisce Bucciantini, lite a Sky: "Qui dentro ti lascio intervenire io" | VIDEO

Dibattito a Sky Sport durante Sky Calcio Show, dove Caressa e Bucciantini hanno avuto una discussione riguardo i dati del possesso palla. Alla fine il conduttore Fabio Caressa ha zittito l'opinionista con delle dichiarazioni davvero pessime.

Lite Caressa Bucciantini a Sky

Serie A - Il noto opinionista Marco Bucciantini stava ragionando sui numeri generali del possesso palla in tutta Europa, dove le squadre con la più alta percentuale di possesso palla sono anche quelle che dominano la partita e che segnano di più.

Questa la risposta di Caressa che ha interrotto Bucciantini:

"Il possesso palla che vuole dire? Non vuol dire niente, è una statistica che non esiste. Se io passo il pallone al mio compagno la palla non è mia. Dal punto di vista statistico non vuol dire niente. Parti da una statistica che non esiste".

A quel punto prova ad intervenire Di Canio e Bucciantini riprende la parola:

"Scusa però voglio finire il mio concetto, io l'ho lasciato intervenire (in riferimento a Caressa, ndr)".

Immediata la replica di Caressa nei confronti di Bucciantini che gela tutti in studio:

"No, casomai sono io che lascio intervenire te qui dentro. Casomai...abbi pazienza. Vai, vai, dici la tua. Cartellino giallo, bravo".