SGLR - Totti e Zielinski a pranzo insieme a Varcaturo: prove per una futura collaborazione?

Secondo quanto raccolto da gonfialarete.com, Francesco Totti e Piotr Zielinski si sono ritrovati in un noto ristorante di Varcaturo. Sono le prove per una futura collaborazione?

Succede un giorno che ci si ritrovi in un noto ristorante di Varcaturo, chissà quanto casualmente. Totti e Zielinski, a pochi tavoli di distanza, nello stesso giorno in cui l’ex Pupone e oggi titolare di un’agenzia che si occupa degli interessi dei calciatori, era andato a Castelvortuno per salutare Gattuso. Anche Zielinski nella scuderia di Totti? È improbabile perché il centrocampista polacco è molto legato al suo agente storico, Bartlomiej Bolek. Ma il contatto c’è stato e la stretta di mano pure, cordialmente e alla luce del sole, anche perché Zielinski ha presentato a Totti i collaboratori di Bolek che, guarda caso, quel giorno erano a pranzo con Piotr.